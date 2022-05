Forum Inclusif de la Place des Droits de l’Enfant (Paris 14e) Place des Droits de l’Enfant Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Forum Inclusif de la Place des Droits de l’Enfant (Paris 14e) Place des Droits de l’Enfant, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 18h00

. gratuit

MOIS PARISIEN du HANDICAP 2022 : Forum Inclusif de la Place des Droits de l’Enfant (Paris 14e) Pour renforcer la sensibilisation du public de manière ludique sur cette thématique du handicap, de nombreuses animations sont proposées : >>> sportives : Activité showdown avec l’association VOIR ENSEMBLE , KUNTO >>> culturelles : Fresque tactile avec l’association PERCEVOIR… >>> ludiques : jeu de piste, jeux de société … Les membres des conseils de quartier du 14e arrondissement de Paris supportés par l’AtelierNous (agence d’architectes, urbanistes et paysagistes) organisent un événement “autour du handicap” le 18 juin sur la Place des Droits de l’Enfant.

Pour renforcer la sensibilisation du public de manière ludique sur cette thématique du handicap, de nombreuses animations sont proposées :

>>> sportives : Activité showdown avec l’association VOIR ENSEMBLE , KUNTO

>>> culturelles : Fresque tactile avec l’association PERCEVOIR…

>>> ludiques : jeu de piste, jeux de société … Place des Droits de l’Enfant Place des Droits de l’Enfant 75014 Paris Contact :

NOUS

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Place des Droits de l'Enfant Adresse Place des Droits de l'Enfant Ville Paris lieuville Place des Droits de l'Enfant Paris Departement Paris

Place des Droits de l'Enfant Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Forum Inclusif de la Place des Droits de l’Enfant (Paris 14e) Place des Droits de l’Enfant 2022-06-18 was last modified: by Forum Inclusif de la Place des Droits de l’Enfant (Paris 14e) Place des Droits de l’Enfant Place des Droits de l'Enfant 18 juin 2022 Paris Place des droits de l'enfant Paris

Paris Paris