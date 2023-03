Forum Habiter Durable : la rénovation des copropriétés, ça se fait maintenant avec vous ! Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Forum Habiter Durable : la rénovation des copropriétés, ça se fait maintenant avec vous ! Hôtel de Ville, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 08h30 à 18h30

. gratuit Vous êtes copropriétaire ou syndic ? Rendez-vous le mercredi 12 avril 2023 au Forum Habiter Durable à l’Hôtel de Ville de Paris ! Rendez-vous gratuit pour les copropriétaires Parisien·nes et sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris, le Forum Habiter Durable permet de préparer au mieux son projet de rénovation. Au programme : des conseils neutres et gratuits, des conférences variées, des stands de professionnel·les et des retours d’expérience très concrets de copropriétaires. Le rendez-vous pour faire avancer votre projet de rénovation Confort d’hiver et d’été dans votre appartement, réduction de votre consommation d’énergie, meilleure maîtrise de vos factures, valorisation de votre patrimoine, contribution à la protection de l’environnement… Ce sont tous ces bénéfices que peut vous apporter un projet de rénovation en copropriété. Rendez-vous au Forum Habiter Durable le mercredi 12 avril 2023 à l’Hôtel de Ville de Paris pour trouver toutes les réponses à vos questions, échanger avec des professionnel·les et partager des retours d’expérience concrets d’autres copropriétaires. Pour chaque copropriété, il existe une solution adaptée. Lors de cette journée, vous aurez l’occasion : De vous informer sur la bonne gestion d’une copropriété et les travaux de rénovation à travers des conférences ;

De recevoir des conseils personnalisés sur les stands de l’Agence Parisienne du Climat et de France Rénov : les conseiller·ères des espaces France Rénov de la Métropole du Grand Paris seront présent·es (MVE, POLD, GPSO Energie, Plaine Commune, ALEPTE, CAUE 94, Soliha 92) ;

D’échanger avec des professionnel·les : bureaux d’études, énergéticiens, entreprises de travaux, syndics… ;

De vous renseigner sur le programme Eco-Rénovons Paris+ de la Ville de Paris ;

D’assister à la remise des prix de la 4e édition des Trophées Métropolitains CoachCopro : découvrez les retours d’expériences des copropriétaires qui se sont lancé·es dans un projet de rénovation et les bénéfices qu’ils et elles en retirent. A qui s’adresse le Forum Habiter Durable ? À l’ensemble des copropriétaires ;

Aux syndics, dont le rôle est décisif dans l’accompagnement des projets de rénovation des copropriétaires ;

Aux locataires qui souhaitent se renseigner sur les moyens de faire des économies d’énergie pour gagner en confort au sein de leur logement ;

À tout·e professionnel·le désireux·se de s’acculturer au sujet de l’éco-rénovation des immeubles. Le Forum Habiter Durable est ouvert à toutes et tous. L’entrée est gratuite sur inscription. Informations pratiques Mercredi 12 avril 2023 de 8h30 à 18h30Hôtel de Ville de Paris, 3 rue Lobau, 75004 Paris – M° Hôtel de Ville (ligne 1)Inscription gratuite mais obligatoire Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://www.forumhabiterdurable.fr/ https://www.forumhabiterdurable.fr/inscription

