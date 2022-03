Forum Habiter Durable : faites avancer votre projet de rénovation en copropriété ! Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Forum Habiter Durable : faites avancer votre projet de rénovation en copropriété ! Hôtel de Ville, 12 avril 2022, Paris.

de 08h30 à 18h30

gratuit

Rendez-vous gratuit pour les copropriétaires Parisien·nes et de la Métropole du Grand Paris, le Forum Habiter Durable permet de préparer au mieux son projet de rénovation. Cette année, il aura lieu le mardi 12 avril 2022 à l’Hôtel de Ville de Paris ! L’Agence Parisienne du Climat et ses partenaires seront présent·es pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions. Une journée pour aller plus loin dans votre projet de rénovation Vous souhaitez vous lancer dans un projet de rénovation énergétique et en savoir plus sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier ? Vous cherchez les professionnel·les qualifié·es pour la réalisation de vos travaux ? Vous souhaitez échanger avec des copropriétaires qui ont déjà réalisé des travaux de rénovation énergétique au sein de leur immeuble ? Le Forum Habiter Durable permettra de répondre à toutes vos interrogations. Tout au long de la journée, vous pourrez : découvrir les dernières actualités sur le sujet de la rénovation énergétique : règlementations, aides financières…

poser vos questions et échanger avec des conseiller·ères et des professionnel·les compétent·es sur le sujet de la rénovation énergétique ;

découvrir l’exposition des Trophées Métropolitains CoachCopro, qui met en avant des projets exemplaires de rénovation menés en copropriétés ;

partager vos retours d’expérience avec d’autres copropriétaires… Cette journée se veut conviviale et accessible à toutes et tous. A qui s’adresse le Forum Habiter Durable ? À l’ensemble des copropriétaires (et locataires) résidant à Paris et sur le territoire de la Métropole du Grand Paris ;

Aux syndics, dont le rôle est décisif dans l’accompagnement des projets de rénovation des copropriétaires ;

Aux locataires qui souhaitent se renseigner sur les moyens de faire des économies d’énergie pour gagner en confort au sein de leur logement ;

Le Forum Habiter Durable est ouvert à toutes et tous. L'entrée est gratuite sur inscription. Informations pratiques Mardi 12 avril 2022 de 8h30 à 18h30Hôtel de Ville de Paris, 3 rue Lobau, 75004 Paris – M° Hôtel de Ville (ligne 1)Inscription gratuite mais obligatoire Les mesures sanitaires en lien avec la crise actuelle seront mises en place conformément à la règlementation en vigueur au moment de l'événement.

