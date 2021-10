Mas-Thibert Mairie annexe Mas-Thibert Bouches-du-Rhône, Mas-Thibert Forum habitat et économies d’énergie Mairie annexe Mas-Thibert Mas-Thibert Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre

Cet événement est initié par Deducima (Développement durable et citoyenneté à Mas-Thibert) avec le soutien et la participation de la Région Sud, de la CAPEB13, de la mairie annexe de Mas Thibert, du Pôle d’Equilibre Territorial et rural, du Conseil de Développement du Pays d’Arles, de l’ADEME, de l’Atelier 21, d’Edith et Pollux, de la Fresque du Climat, des Centrales Villageoises et de John des Shifters. C’est gratuit et c’est pour tous.

Deducima organise un forum pour vous faire connaitre les aides possibles, améliorer votre confort et valoriser votre patrimoine. Nombreux stands et animations de nos partenaires vous attendent. Mairie annexe Mas-Thibert Place Michel-Reboul 13104 Mas-Thibert Mas-Thibert Bouches-du-Rhône

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T12:00:00

