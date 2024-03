Forum Grandir Ensemble BROUCKERQUE salle polyvalente Anne-Marie Chevalier 59630 BROUCKERQUE Brouckerque, dimanche 24 mars 2024.

Forum Grandir Ensemble BROUCKERQUE une journée dédiée à la relation et communication enfants/parents, aux familles, soutien à la parentalité avec des ateliers, conférences, spectacle… Dimanche 24 mars, 10h00 salle polyvalente Anne-Marie Chevalier 59630 BROUCKERQUE

Début : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

La Maison d’assistantes maternelles (MAM) enchant’MAM, organise la 6ème édition du Forum « Grandir ensemble », en partenariat avec la commune de Brouckerque.

Cet événement est dédié à l’accompagnement des enfants d’aujourd’hui, qui seront les adultes demain.

Entre le 16 et le 24 mars prochain aura lieu la semaine nationale de la petite enfance et dans ce cadre, la 6ème édition du forum GRANDIR ENSEMBLE. Y seront représentées (associations, collectivités locales ou auto-entreprises, troupe de comédiens pour un spectacle) oeuvrant pour le développement d’une éducation attentive, consciente, ludique et créative à destination des nourrissons, des jeunes enfants, des enfants et des adolescents et du soutien à la parentalité, en regroupant des acteurs locaux et engagés dans la recherche de cet élan.

A tous les adultes concernés et impliqués dans la construction d’une enfance heureuse, socle de la future génération.

Parce que les enfants sont au coeur de nos vies et de nos préoccupations, qu’ils sont notre avenir et que nous nous devons de les faire grandir et évoluer de la meilleure des façons, dans un cadre propice et sécurisant, d’autant plus dans le contexte actuel…

Ainsi, nos missions d’accueil et d’accompagnement des jeunes enfants, de leurs parents, des collègues et autres professionnels de l’enfance, prennent sens. L’émerveillement, l’enthousiasme, la découverte, l’inspiration et la magie pour créer l’enchant’MAM!!!

Pour sensibiliser et agir face à la nécessité de recourir à des pratiques respectueuses de l’Humain, du vivant et de la planète, c’est dans ce but que nous organisons ce forum et régulièrement au cours de l’année, sous couvert de l’association, des rencontres thématiques (Parentage proximal et respectueux, des ateliers intergénérationnels pour accompagner la relation et la communication, faciliter les apprentissages etc.); que nous recherchons et mettons en place des partenariats ( avec la Mairie, l’école communale, le Relai Petite Enfance de la CCHF, d’autres lieux d’accueils et d’autres MAM, le centre socio-culturel de Watten…)

OBJECTIFS DU FORUM

1. Informer les adultes, ces enfants d’hier, sur le développement cognitif et émotionnel des enfants, ces adultes de demain

2. Accompagner les adultes dans des pratiques tournées vers le mieux-être et le mieux communiquer dans leur relation avec les enfants

3. Valoriser différentes approches et pratiques autour de l’éducation créative, ludique, bienveillante…

4. Echanger et débattre autour des différentes pratiques dans la bienveillance et l’empathie

CONTACTS

WYNANTS Sandy

Maison d’assistantes maternelles « enchant’MAM »

3 route de Coppenaxfort

59630 BROUCKERQUE

06 99 50 24 91

assmatmam59630@gmail.com

