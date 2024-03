Forum Get a Job Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 15 mars 2024.

La ville de Saint-Rémy-de-Provence, en partenariat avec la Mission locale du Pays d’Arles, organise son annuel forum Get a job!, pour les jeunes de 16 ans et plus, le vendredi 15 mars 2024 de 17h30 à 19h30, à la Maison de la jeunesse.

Lors de cette nouvelle édition de Get a job!, des rencontres avec des employeurs locaux (restaurants et hôtels, centre de loisirs, parc d’attractions, Parc naturel régional des Alpilles, mairie, CCAS, CCVBA, agence d’intérim, supermarché, secteur agricole…) et de nombreuses offres d’emploi seront proposées, dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, du commerce, de l’animation, de la restauration, de la manutention…



La Maison de la jeunesse fournira également toutes sortes de conseils pour les démarches à l’international, avec les bons plans à suivre pour préparer son départ à l’étranger dans les meilleures conditions, ainsi que pour les formations BAFA. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

