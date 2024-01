Forum G-Graines Échanges au fil de l’eau Place Favier Saint-Rémy-de-Provence, samedi 3 février 2024.

Samedi 3 février 2024 de 14h à 17h30 au musée des Alpilles, pour clôturer la biennale G-Graines, venez échanger avec des acteurs du territoire, professionnels ou bénévoles, qui agissent pour une meilleure utilisation de l’eau.

L’eau, matière première et matière précieuse à consommer, préserver, et partager…



Tables rondes (25 min pour discuter)



• À 14h, 15h et 16h :

– Le paradoxe des Alpilles, trop ou pas assez d’eau ?

– Le canal des Alpines d’hier à aujourd’hui Histoire et usages

– Consommer vital ou consommer loisirs ? Lutte contre le gaspillage, tarification équitable…

– Canaux et filioles. Comment ça marche ?



• À 14h30 et 15h30 :

– L’avenir des Alpilles la dépendance avec la Durance/Verdon et prospectives.

– La réutilisation des eaux usées une expérimentation à consolider ?

– Cultiver et jardiner sans eau une quête impossible ?



• De 14h à 16h30 en continu :

– Film L’eau de Saint-Rémy, source et ressource de Gautier Isambert (2023).

– Expositions sur le thème de l’eau (proposées par le service patrimoine, la MDJ, le collège Glanum et l’association de Saint-Paul-de-Mausole).

– Labo sonore Podcasts créés par la classe de CM2 de Mme Gantz et la compagnie la Crapule.

– Atelier pour les enfants animations avec l’association Chemin faisan.



• 17h clôture du forum

– Présentation et lancement officiel de l’observatoire citoyen de l’eau par le Parc naturel régional des Alpilles

– Suivie du verre de l’amitié

Place Favier Musée des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museedesalpilles@ville-srdp.fr



