Forum franco-allemand de la Méditerranée 2024 Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Forum franco-allemand, rendez-vous au Pharo le 22 mars, tables rondes et projection de film au sein du forum en soirée.

Le 22 mars 2024, dans le cadre du 6ème Forum franco-allemand de la Méditerranée (FFAM), se déroulera au Pharo une journée d’échange et de dialogue. Sous le thème de la sixième édition du FFAM Migration, mobilité et exil, le programme du 22 mars prévoit une série d’événements stimulants une table ronde sur « la mise en récit des migrations », suivie d’une autre sur la dimension de genre dans les migrations ; enfin, une projection du documentaire 1941, Dernier bateau pour l’Exil sera présentée.



Programme



• 9h30 Introduction

Marie-Pierre Ulloa, directrice, programme Méditerranée, Iméra



• 10h00 10h30 Présentation

Intervention de Rainer Gregarek, professeur agrégé d’allemand, et des étudiants du parcours franco-allemand de Sciences Po Aix



• 10h30 12h30 Table ronde

Mise en récit des migrations



Animée par Gregory Mose, professeur de droit international à l’Institute for American Universities d’Aix-en-Provence

Avec

– Céline Régnard, maitre de conférences en histoire contemporaine, Aix- Marseille Université, TELEMMe

– Angelica Jopling, fondatrice de la galerie d’art Incubator, Londres

– Hamed Abboud, écrivain, auteur de In meinem Bart versteckte Geschichten

– Joséphine Parenthou, politiste, Mesopolhis



• 14h30 16h30 Table ronde

Migrations, mobilités, exil Quand le genre s’en mêle



Animée par Sofia El Arabi, géographe, Iméra/Edinburgh University fellow

Avec

– Dominique Reill, professeure d’histoire, University of Miami, Fulbright/Iméra chair

– Constance De Gourcy, maitresse de conférences en sociologie, Aix- Marseille Université, Mesopolhis

– Julie Begin, association SOS Méditerranée



• 17h00 19h00 Projection

« 1941, Dernier bateau pour l’Exil »



En présence du réalisateur Jérôme Prieur, 2023. Documentaire inspiré du livre de l’historien Eric Jennings, Escape from Vichy, The Refugee Exodus to the French Caribbean, Harvard UP, 2018.



Intervention d’Eric Jennings en visio.



Ouvert au public, inscription obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 09:30:00

fin : 2024-03-22 19:00:00

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

