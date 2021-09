Orléans Place du Martroi Loiret, Orléans Forum formation métiers du notariat et de l’immobilier Place du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Forum formation métiers du notariat et de l’immobilier Place du Martroi, 5 octobre 2021, Orléans. Forum formation métiers du notariat et de l’immobilier

Place du Martroi, le mardi 5 octobre à 15:00

Vous recherchez un emploi, une formation ou une reconversion professionnelle! Venez découvrir ces métiers méconnus et Des formations, du Bac à la Licence pro. Des agences immobilières, des notaires recrutent, en CDI / CDD ou ALTERNANCE, information sur les formations. Rencontrez-les Mardi 5 octobre 2021, Place du Martroi, 15h à 19h. Avec vos CV et port du MASQUE OBLIGATOIRE

Entrée libre

