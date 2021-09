Charbonnières-les-Bains Campus Région du Numérique Charbonnières-les-Bains, Métropole de Lyon Forum FinTech Campus Région du Numérique Charbonnières-les-Bains Catégories d’évènement: Charbonnières-les-Bains

Ce forum Fintech est le premier organisé par Lyon Place Financière et dédié à la communauté financière, aux entreprises régionales, aux fintechs et à leur écosystème. L’objectif de ce forum est de favoriser la compréhension des grands enjeux, de les partager avec notre écosystème (entreprises et territoire) et de permettre aux acteurs locaux et nationaux de se rencontrer.

Gratuit sur inscription

Lyon Place Financière organise un Forum Fintech le 15 octobre prochain, dans le cadre de la French Fintech Week. Campus Région du Numérique 78 route de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains Charbonnières-les-Bains Métropole de Lyon

2021-10-15T08:30:00 2021-10-15T16:30:00

