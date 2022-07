Forum festif des associations de La Mareschale, 17 septembre 2022, .

Forum festif des associations de La Mareschale



2022-09-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-17

Démonstrations sur scène, animations sur les stands, ateliers découvertes et concert gratuit de chansons françaises humoristiques à 17h par Les Pétales dans la Semoule et son orchestre.

Les pétales ayant chanté tout l’été, se trouvèrent fort dépourvues quand septembre fut venu, du coup elles décidèrent de clôturer l’été et d’annoncer l’hiver à la Mareschale. Elles sont comme ça les pétales : Elles ont du caractère et dans leur artères, c’est du sang chaud qui coule, elles sont trop cool !

A ne surtout pas manquer

Une après-midi pour découvrir gratuitement les activités des associations de votre Maison de Quartier La Mareschale.

Démonstrations sur scène, animations sur les stands, ateliers découvertes et concert gratuit de chansons françaises humoristiques à 17h par Les Pétales dans la Semoule et son orchestre.

Les pétales ayant chanté tout l’été, se trouvèrent fort dépourvues quand septembre fut venu, du coup elles décidèrent de clôturer l’été et d’annoncer l’hiver à la Mareschale. Elles sont comme ça les pétales : Elles ont du caractère et dans leur artères, c’est du sang chaud qui coule, elles sont trop cool !

A ne surtout pas manquer

dernière mise à jour : 2022-07-26 par