Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Social Builder vous invite à une journée d’ateliers pratiques pour découvrir les métiers du numérique qui recrutent le plus ! Venez activer vos super-pouvoirs avec Social Builder et Raphaëlle Duchemin. Vous êtes demandeuse d’emploi, résidez en Île-de-France et avez une curiosité pour le secteur du digital ? Rejoignez le Forum Femmes & Numérique ! Un évènement 100% distanciel avec de nombreux ateliers pratiques qui vous permettront de découvrir les métiers de la Data, Cybersécurité, Webmarketing, Code et Webdesign Au programme de la journée, animée par la journaliste Raphaëlle Duchemin Matinée – Un JT des super héroïnes qui donnera la parole à des femmes reconverties dans le numérique qui partageront leur témoignage – Un atelier Leadership : boostez vos super-pouvoirs pour valoriser ses compétences personnelles et professionnelles Après-midi – Au choix, des ateliers pratiques animés par des formateurs.trices professionnel.les : Data, Cybersécurité, Webmarketing, Webdesign et Code – Un atelier Déconstruction des stéréotypes – Un atelier Reconversion : Mode d’emploi animé par Pôle Emploi et l’Apec * Evénement dans le cadre du programme #WomenInDigital * Pour en savoir plus sur Women in Digital : https://socialbuilder.org/women-in-digital/ Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-femmes-numerique-238353089507 Atelier;Conférence;Innovation;Salon

