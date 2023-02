Forum Femmes debout, femmes en résistances au Site-mémorial du Camp des Milles Site – Mémorial du Camp des Milles, 7 mars 2023, Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence.

Forum Femmes debout, femmes en résistances au Site-mémorial du Camp des Milles

2023-03-07 19:00:00 – 2023-03-07

● Le 7 mars à 18h30, Projection du film Simone – Le voyage du siècle d’Olivier Dahan, consacré à l’histoire de Simone Veil .

Après Edith Piaf avec le film La Môme, Grace Kelly avec Grace de Monaco, Olivier Dahan s’est attaqué à un nouveau biopic. Ce film raconte le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Il fait le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Simone Veil (1927-2017) née Simone Jacob est une magistrate et une femme d’État française. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans, durant la Shoah, où elle perd son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, elles aussi déportées. Simone Jacob épouse Antoine Veil en 1946 puis, après des études de droit et de science politique, entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. Elle a ensuite une grande carrière politique et est notamment la première femme présidente du Parlement Européen. Elle apparaît comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France.



● Le 8 mars à 19h, Conférence de Robert Mencherini et Berty Albrecht – De Marseille au Mont Valérien. Une féministe dans la Résistance

Robert Mencherini, professeur honoraire des universités en histoire contemporaine, président des Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-Côte d’Azur, membre des conseils d’administration et scientifique du Site-mémorial du Camp des Milles vient présenter son dernier livre sur Berty Albrecht (Ed. Gaussen, avec la participation d’Anne Blanchet, 2022).

Résistante de la première heure, coresponsable du mouvement Combat, Berty Albrecht est l’une des six femmes faites Compagnon de la Libération (sur 1038), et la seule femme inhumée dans la crypte du Mont Valérien. Son rôle majeur dans la création et la vie du mouvement Combat, l’un des plus importants mouvements de la Résistance intérieure française, aux côtés d’Henri Frenay dont elle fut le grand amour, fut longtemps minoré. Et son influence dans le mouvement féministe des années 1930 ne fut véritablement mise en évidence que plus récemment encore.



● Le 9 mars à 19h,Projection du film Trop d’amour de Frankie Wallach

Frankie Wallach, jeune réalisatrice, met en scène sa grand-mère Julia Wallach dans une comédie dramatique entre fiction et réalité. Julia, rescapée d’Auschwitz et décorée de la Légion d’honneur en 2022 pour ses témoignages en milieu scolaire, a une histoire fascinante. Frankie veut l’immortaliser en héroïne de fiction dans une adaptation de la pièce Savannah Bay, de Marguerite Duras, où elle jouerait à ses côtés. Mais c’est sans compter les autres membres de la famille, qui vont se mêler de tout. Tout est TROP…d’amour dans cette famille qui porte en elle la mémoire de la Shoah.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation vous propose trois événements pour son 10e Forum annuel intitulé « Femmes debout, Femmes en résistances »

