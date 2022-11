Forum Eveil et Conscience Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Forum Eveil et Conscience

2022-12-10

49 av Général de Gaulle Espace des Possibles Figeac Lot Espace des Possibles 49 av Général de Gaulle

2022-12-10 09:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Lot Les praticiens disposeront d’un emplacement afin de recevoir les visiteurs pour lesquels l’entrée sera gratuite, et animeront une conférence ou un atelier de 45 min pour permettre de faire découvrir leur activité et les nombreuses possibilités de mieux-être. Ce forum est l’occasion de réunir différents praticiens de bien être physique, énergétique et émotionnel. +33 6 31 01 45 30 Forum eveil et conscience

Espace des Possibles 49 av Général de Gaulle Figeac

