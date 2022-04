Forum Europe 2022 CCI Paris, 16 mai 2022, .

Forum Europe 2022

CCI Paris, le lundi 16 mai à 09:00

Participez, **lundi 16 mai**, à cette matinée dédiée aux **impacts** de deux **nouveaux textes européens** sur vos activités numériques et aux **conseils pratiques** pour protéger votre entreprise des **cyberattaques**. La transition digitale, axe majeur soutenu par l’Union européenne pour la compétitivité des entreprises sur le marché européen, passe notamment par la régulation des grandes plateformes avec les textes européens – Digital Markets Act / Digital Services Act – et la cybersécurité. **Programme** **9h00 : Accueil des participants** **9h30 : Mot d’ouverture – Dominique Restino, Président de la CCI Paris Île-de-France** **9h40 – 10h40 : Table ronde #1 Favoriser les conditions d’une concurrence équitable et un espace numérique plus transparent > Enjeux du Digital Markets Act et du Digital Services Act** Créer les conditions d’un marché plus ouvert, rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs économiques du numérique et encourager une meilleure transparence sont les objectifs des 2 textes européens. Ils viennent renforcer le droit de votre entreprise et sécuriser sa capacité d’innovation. Quelles sont les implications concrètes de ces textes sur vos activités ? * Soumia MALINBAUM, Présidente de la CCI 75, Vice-présidente de la CCI Paris Île-de-France, * Numeum (à confirmer) * Chantal RUBIN, Cheffe du Pôle Régulation des Plateformes numériques, Direction Générale des * Entreprises, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, * Céline RUIZ, Analyste politique, Représentation de la Commission européenne en France **10h40 – 10h50 : Echanges avec la salle** **10h50 – 11h50 : Table ronde #2 Comment relever les défis de la menace cyber ? Des initiatives pour aider les entreprises.** Les attaques informatiques sont de plus en plus nombreuses et complexes (hameçonnage, piratage de compte, faux support technique, rançongiciels, violation de données…) envers les TPE/PME, cibles souvent faciles. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour s’en prémunir ? Quels outils utiliser pour anticiper toute cyberattaque ? Quels acteurs peuvent vous accompagner ? * Yann BONNET, Directeur Général Délégué, [Campus Cyber](https://campuscyber.fr/), * Laurent GARNIER, Directeur Formation – Pédagogie & Sensibilisation, [Cybermalveillance.gouv.fr](https://www.cybermalveillance.gouv.fr/), * Gilles SOURIS, Conseiller numérique, [Les Digiteurs](https://www.lesdigiteurs.fr/), CCI Paris Île-de-France * Guillaume VASSAULT-HOULIERE, Président et fondateur de l’entreprise Yeswehack, spécialisée dans le “Bug Bounty” **11h50 – 12h00 : Echanges avec la salle** **12h00 – 12h10 : Mot de clôture** **12h10 – 13h30 : Networking** Le Forum Europe est organisé par l’équipe francilienne d’Entrpreise Europe Network, le plus grand réseau d’appui européen aux entreprises, financé par la Commission européenne et présent dans plus de 60 pays.

Accès gratuit. Inscription obligatoire – Places limitées

12e Forum Europe : Vers un espace numérique européen

CCI Paris 27 avenue de Friedland 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule Paris



