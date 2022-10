Forum Europa #2 : Innover et s’engager pour mieux vivre ensemble en Europe Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Forum Europa #2 : Innover et s’engager pour mieux vivre ensemble en Europe Europa Nantes, 19 octobre 2022, Nantes. 2022-10-19

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : oui Tout public Le Forum Europa est de retour cette année, pour une édition en présentiel ! Au programme, réflexions autour de la thématique : “Innover et s’engager pour mieux vivre ensemble en Europe”. – Lundi 17/10/22 : conférence introductive sur la thématique de la jeunesse en Europe – Mardi 18/10/22 : Ateliers thématiques : 1 – Une Europe soucieuse de l’environnement Favoriser la transmission de bonnes pratiques pour le climat : comment construire un avenir vert et durable en Europe ? 2 – La paix en Europe Favoriser des communautés pacifiques durables : comment agir pour retrouver la paix en Europe ? 3 – L’égalité entre les femmes et les hommes Agir pour corriger les inégalités : comment faire progresser l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes en Europe ? – Mercredi 19/10 et jeudi 20/10/22 : préparation de la restitution et restitution des travaux Rendez-vous à Europa Nantes du 17 au 20 octobre 2022 pour assister aux conférences et ateliers du Forum. INSCRIPTIONS : cutt.ly/LVCXJQY Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 0240486549 http://www.maisoneurope-nantes.eu

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Europa Nantes Adresse 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Europa Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Europa Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Forum Europa #2 : Innover et s’engager pour mieux vivre ensemble en Europe Europa Nantes 2022-10-19 was last modified: by Forum Europa #2 : Innover et s’engager pour mieux vivre ensemble en Europe Europa Nantes Europa Nantes 19 octobre 2022 Europa Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique