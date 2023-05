Forum été : toute l’offre de loisirs estivale ! Rue Bignon, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

La mairie du 12e vous invite à sa nouvelle édition du Forum été à destination des 3-25 ans, où sera présentée l’offre de loisirs pendant la période estivale.

Où ? Rue Bignon, 75012 PARIS

Quand ? Mercredi 24 mai 2023, de 14h à 18h

En cas d’intempéries, l’évènement aura lieu dans la salle des fêtes de la Mairie du 12e.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Ville et ses différents partenaires y présenteront leurs activités respectives dédiées aux jeunes de l’arrondissement pendant l’été. Cet évènement réunira des professionnel·ls de l’animation, des acteurs-trices culturel·les, de l’enfance et de la jeunesse et des associations. L’objectif de ce forum est d’apporter aux enfants, adolescents, jeunes adultes et à leurs proches, des informations sur l’offre de loisirs estivale et les activités possibles dans l’arrondissement.L’organisation du Forum été tient à la volonté commune de la Mairie du 12e et de ses partenaires socio-éducatifs et culturels de donner plus de visibilité à l’offre de loisirs à destination des jeunes en lien avec les orientations du Projet Éducatif de Territoire (PEDT)

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)www.paris.fr

Au programme



14h-18h : Stands d’informations et animations en accès libres.

17h :Lecture de contes, par les Bibliothèques de l’arrondissement.

Une loterie sera organisée pendant l’évènement sur le stand de la Mairie du 12e arrondissement. Plusieurs lots issus des structures partenaires seront à gagner (UGC Ciné Cité Bercy, la Cinémathèque, le Parc Zoologique, le MK2 Nation, le Palais de la Porte Dorée…)

La Ludomouv animée par l’association le Périscope sera ouverte et proposera son espace de jeux habituel .https://www.paris.fr/activites/ludomouv-citoyenne-dans-le-12e-arrondissement-20070

Nos partenaires présents lors de cet événement

–La Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

– La Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance (CASPE 11/12)

– L’Espace Parisien des Solidarités du 12e (EPS 12)

– La Direction Jeunesse et des Sports

– Les 3 bibliothèques de l’arrondissement

– La CAF

– Le Centre Social Charenton

– Les Centres Paris Anim’ de l’arrondissement

– Le Relais 59

– UGOP

– L’UGC Ciné Cité Bercy

– La Cinémathèque– Le MK2 Nation

– La Camillienne– Le Théâtre de l’Opprimé

– Le Palais de la Porte dorée

– Le Périscope



Nous vous espérons nombreuses et nombreux à ce rendez-vous ouvert à tous les jeunes et les familles de l’arrondissement, qui vous permettra de trouver des activités locales et accessibles pour apprendre, partager et se divertir, tout au long de l’été.

Rue Bignon Rue bignon 75012 Paris

La Mairie du 12e