Forum et 4e Olympiades des Associations – Samedi 4 septembre

Lac du Bocage, le samedi 4 septembre à 10:00

_Pour participer à cette journée, que vous soyez visiteurs ou membres d’associations, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans. Des contrôles seront opérés aux entrées du site._ ### Le Forum des associations **// Halle des cours de tennis Jean Masset – Lac du Bocage – Fenouillet** **10h – 17h // Entrée libre et gratuite** Les clubs, associations sportives, culturelles et caritatives seront là pour vous présenter l’immense variété des activités possibles dans la commune ! Venez à la rencontre de ces passionnés, ils sont là pour vous renseigner sur leurs activités et vous proposer des inscriptions. ### Parcours et activités enfants **// Complexe sportif du Lac du Bocage – Fenouillet** **14h – 17h // Entrée libre et gratuite aux enfants de 5 à 7 ans.** Ils pourront participer à des ateliers proposés par les clubs, les associations et le pôle Sport municipal. Avec le club **Bad’in** des jeux d’adresse et de précision avec raquette. **Corps et danse district** : initiation danse. **Les Rendez-vous de Fenouillet** : stand jeux de société. **Basket club** : parcours de motricité **Tennis club** : jeux de précision L’amusement est garanti ! ### Les Olympiades **// Complexe sportif du Lac du Bocage – Fenouillet** **14h – 17h // Evénement gratuit (sur inscription)** Venez vous affronter autour d’épreuves sportives et culturelles pour remporter le fameux bouclier ! Elles se déroulent dans le complexe sportif du lac du Bocage, un cadre bucolique, propice à partager le plaisir d’être ensemble pour clôturer la saison estivale. Par équipes de 4 joueurs (à partir de 8 ans), les concurrents pourront s’affronter en participant aux épreuves concoctées par les clubs, les associations sportives, culturelles, caritatives et le pôle Sport de la ville. Les Olympiades se termineront par une grande finale qui opposera toutes les équipes sur une épreuve de buzzer-time. L’équipe qui aura totalisé le plus de points repartira avec le “Bouclier de Fenouillet” gravé à son nom. Ce trophée est remis en jeu chaque année. Après la cérémonie de remise des récompenses à tous les participants (18h), un apéritif musical vous sera proposé pour achever cette journée sportive et conviviale.

Sur inscription

Le Forum et les Olympiades des associations se tiendront le samedi 4 septembre 2021 au lac du Bocage.

Lac du Bocage 30 Chemin Du Bocage, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



