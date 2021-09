Forum Entreprises Université En ligne, 19 octobre 2021, Paris.

Forum Entreprises Université

du mardi 19 octobre au vendredi 22 octobre à En ligne

Pour les étudiants de la L3 au Doctorat et diplômés des sites Triolet et Richter. Cet évènement a pour objectif de permettre aux étudiants et diplômés de l’Université de Montpellier de réussir leur insertion professionnelle : De faciliter l’insertion sur le marché du travail en dotant les étudiants d’outils pour être performants dans leur recherche d’emploi. De mettre en relation les étudiants et les entreprises afin de leur donner toutes les chances de réussir leur insertion professionnelle De permettre aux entreprises de cibler des profils, recruter un étudiant en stage, diffuser des offres d’emploi et présenter leur activité et faire passer des entretiens de recrutement à distance. Cette année, le Forum Entreprises est dématérialisé en raison du contexte incertain lié au Covid-19. Il regroupe les deux journées « Forum Entreprises Triolet » et la « Rencontre Université Entreprises Richter ». [https://forum-entreprises-universite.edu.umontpellier.fr](https://forum-entreprises-universite.edu.umontpellier.fr)

Inscription gratuite

Cet évènement a pour objectif de permettre aux étudiants et diplômés de l’Université de Montpellier de réussir leur insertion professionnelle

En ligne Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T17:30:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T17:30:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T17:30:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T17:30:00