Forum entreprises-étudiants Centre International de Conférences de Météo-France, 17 mars 2022, Toulouse.

**Forum entreprises-étudiants** [**[http://www.enm.meteo.fr](http://www.enm.meteo.fr)**](http://www.enm.meteo.fr) Au coeur de l’Occitanie, Toulouse est un des sites essentiels de la navigation et de l’océanologie en France. Elle doit son statut maritime à la technologie et à la science. Des applications essentielles aux marins s’y sont développées, appuyées sur des filières qui constituent aujourd’hui un secteur économique dynamique, tourné vers l’océan. L’industrie spatiale et l’ensemble des services qui en dépendent ont sans aucun doute motivé et stimulé le développement des applications de l’observation de la Terre, de l’étude des océans, de la navigation précise, ou bien encore des télécommunications, de la médecine maritime… **Venez échanger avec les entreprises et découvrir les formations de l’ENM. La plaquette ENM** [**www.enm.meteo.fr/sites/default/files/upload/INP-ENM202111_1.pdf**](http://www.enm.meteo.fr/sites/default/files/upload/INP-ENM202111_1.pdf) L’ENM est une Grande Ecole d’ingénieurs, membre de l’Institut National Polytechnique de Toulouse et de la Conférence des Grandes Écoles ([www.enm.meteo.fr](http://www.enm.meteo.fr)). Elle forme chaque année 350 étudiants aux sciences et techniques de la météorologie, du climat et de la planète. Elle délivre des diplômes d’ingénieurs et techniciens supérieurs, civils et militaires, fonctionnaires ou non. Elle est chargée de la formation initiale du personnel technique de Météo-France, ainsi que les spécialistes météorologues-océanographes des Armées, et contribue à leur formation permanente. Elle participe à différents Master dont le master Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat (SOAC), co-accrédité avec l’Université Paul Sabatier. L’ENM est adossée au Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), unité mixte de recherche CNRS-Météo-France, dont les doctorants et post-doctorants seront également invités au forum. Les ingénieurs diplômés de l’ENM maîtrisent de nombreuses techniques : observation, modélisation numérique, calcul haute performance, données numériques… Les ingénieurs non-fonctionnaires ont vocation à rejoindre des entreprises liées à l’observation de la Terre, aux services environnementaux, ou météo- ou climato-dépendantes (transports, énergie, assurances, collectivités…).

L’Ecole Nationale de la Météorologie organise le 17 mars 2022 après-midi à Toulouse un forum de rencontres avec les entreprises liées à l’océan, à la météorologie et au climat.

