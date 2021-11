Cambrai Virtuel : https://forum-entreprises-bac5.fr/ Cambrai, Nord Forum Entreprises Bac+5 Polytech Paris-Saclay – Edition 2021 Virtuel : https://forum-entreprises-bac5.fr/ Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Etudiants, étudiantes, vous cherchez un stage, une alternance ou même un emploi ? Participez au Forum virtuel Bac+5 le 17 novembre de 10h à 18h ! Plus de 250 offres et 42 entreprises (secteurs : Photonique/Optronique , Mathématiques , Electronique , Informatique , Chimie , Physique, Technologies de l’information et de la communication, Matériaux , Systèmes embarqués , Mécanique) vous attendent ! Inscriptions : [https://forum-entreprises-bac5.fr](https://forum-entreprises-bac5.fr) Les + du format vituel : ★ Entretiens par visio ou téléphone via la plateforme ★ Chat en direct avec les visiteurs ★ Salle de discussion avec plusieurs visiteurs en même temps ★ Possibilité de faire des conférences ★ Les entreprises recoivent vos candidatures directement sur la plateforme ★ Les entreprises ont accès à la CVthèque avant, pendant et après l’événement Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Insta : @forum.bac5.parissaclay fb : @ForumEntreprisesParisSaclay Twitter : @ForumPSaclay LinkedIn : [https://www.linkedin.com/company/forum-paris-sud-bac-5](https://www.linkedin.com/company/forum-paris-sud-bac-5)

