L’événement ———– Pour cette édition 2021, le Forum Entreprises Bac+5 à Polytech Paris-Saclay se tiendra le **mercredi 17 novembre 2021 en distanciel.** Ce forum est l’occasion pour les étudiants de trouver leur stage, alternance, offre d’emploi ou simplement d’échanger avec les entreprises présentes. Lors de l’édition précédente, l’événement avait rencontré un véritable succès, **100 intervenants entreprises/recruteurs** se sont relayés toute la journée pour rencontrer les futurs talents de demain. Plus de **1000 visiteurs, 850 entretiens** menés (50% ingénieurs – 50% masters), et **7 conférences animées par les entreprises** présentes ont contribué au succès de ce forum. Le forum est ouvert à **tous les étudiants de l’Université Paris-Saclay** et est accessible **gratuitement** aux visiteurs qui souhaiteraient y participer. N’oubliez pas de rejoindre le forum munie d’un **CV** et d’une **photo professionnelle.** ### Pour y accéder À compter du **10 novembre**, il sera possible pour les étudiants de **déposer leur CV et de consulter les différents stands.** Pour cela, rendez-vous sur le site internet du forum : [https://forum-entreprises-bac5.fr/](https://forum-entreprises-bac5.fr/#) Les rendez-vous en visioconférence se dérouleront via la plateforme le **mercredi 17 novembre de 10h à 18h.** ### Activités En plus de vos rencontres avec les entreprises, certains de nos partenaires peuvent également vous **proposer des stages à l’étranger ou vous coacher** pour réussir vos entretiens. Vous pourrez également participer à des **ateliers** qui vous aideront par exemple à améliorer votre CV, votre lettre de motivation, votre recherche d’emploi…

