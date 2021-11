Hendaye Hendaye 64700, Hendaye Forum “Entreprendre collectivement” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Hendaye 64700 Stands tenus par les professionnels de l’accompagnement à la création d’activité et de la finance solidaire – Conférences et témoignages. Les Entreprises coopératives Jeunesse et l’entrepreneuriat collectif (CBE du Seignanx). Créer son activité en Coopérative d’Activité et d’Emploi par Nola Bijoux.

