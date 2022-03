FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI Launaguet, 7 avril 2022, Launaguet.

FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI

Launaguet, le jeudi 7 avril à 09:00

Réunir sur une matinée et en un même lieu, les personnes en recherche d’emploi, les partenaires et les acteurs économiques ; Simplifier les démarches et faciliter les recherches, tels sont les objectifs de cette mobilisation, riches en contacts ! **Cette rencontre est co-organisée par 5 communes, Aucamville, Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et Saint Jean**, qui s’associent avec les acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle Emploi Saint Jean et Castelginest, Mission Locale Aucamville, Comité de Bassin pour l’Emploi Nord Haute Garonne, Cap Emploi, EGEE, Trajectoires), les acteurs économiques (une soixantaine entreprises du territoire) en partenariat avec Toulouse Métropole et le Conseil Régional Occitanie. Au fil des ans, cet outil de recrutement majeur réunit les entreprises qui recrutent. De nombreuses offres d’emplois dans des domaines d’activités diversifiés sont proposées. Application des règles sanitaires et les personnes n’ayant pas le pass vaccinal auront la possibilité de déposer à l’accueil, leurs candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) qui seront remises aux entreprises auprès desquelles ils souhaitent postuler. Un petit déjeuner inaugural ouvrira la 5è édition du Forum de l’Emploi en présence de tous les partenaires professionnels et acteurs économiques. > **Des ateliers gratuits seront proposés dans les différentes communes pour les personnes en recherche d’emploi et/ou en reconversion professionnelle, atouts déterminants pour décrocher un emploi.** N’hésitez pas à vous inscrire! > > * **Fonbeauzard** : ecoemploi@ville-aucamville.fr ou 06 22 76 83 35 > jeudi 31 mars de 14 h à 17 h : atelier reconversion professionnelle avec un focus handicap animé par Pôle Emploi, Cap Emploi et Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences > > * **L’Union** : inscription auprès de Pôle Emploi ou MASE 05 62 79 86 16 > lundi 4 avril de 9 h à 12 h : atelier « Focus compétences » animé par Pôle Emploi et la Maison de l’Action Sociale et de l’Emploi > > * **Saint Jean** : inscription Pôle Emploi ou emploi@mairie-saintjean.fr ou 05 32 09 67 42 > mardi 5 avril de 9 h à 12 h : atelier « 5 minutes pour convaincre » animé par Pôle Emploi > > * **Launaguet** : communication@mairie-launaguet.fr > mardi 5 avril de 14 h à 17 h : atelier préparation à l’entretien animé par Trajectoire > > * **Aucamville** : ecoemploi@ville-aucamville.fr ou 06 22 76 83 35 > mercredi 6 avril de 9 h à 12 h : conférence sur la création et la reprise d’activité animée par Pôle Emploi, Chambre de Commerces et d’Industries, Chambre des métiers et de l’Artisanat et BGE Sud-Ouest (aide à la reprise et à la création d’entreprises) > mercredi 6 avril de 14 h à 17 h : « entretien vidéo » animé par EGEE

La 5è édition du Forum de l’emploi se tiendra le jeudi 7 avril de 9h à 13h à l’espace Jean Cassin, à Saint-Jean.

