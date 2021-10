Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg FORUM ENFANCE ET FAMILLE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

FORUM ENFANCE ET FAMILLE Sarrebourg, 16 octobre 2021, Sarrebourg. FORUM ENFANCE ET FAMILLE 2021-10-16 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-16 16:00:00 16:00:00 Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel

Sarrebourg Moselle Forum enfance et famille au centre socioculturel de Sarrebourg le samedi 16 octobre 2021. Vous y trouverez des informations par des professionnels, des ateliers et des jeux, un spectacle de 45 minutes ) 10h30 et à 14h00 (dans la limite des places disponibles). Accès libre. accueil@sarrebourg.eu +33 3 87 23 67 94 http://www.centre-socio-sarrebourg.fr/ Centre socioculturel dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel Ville Sarrebourg lieuville 48.73204#7.05878