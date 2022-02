Forum énergie & habitat : S’informer pour bien rénover et faire des économies d’énergie Salle Sèvre et Maine Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Forum énergie & habitat : S’informer pour bien rénover et faire des économies d’énergie Salle Sèvre et Maine, 12 mars 2022, Vertou. 2022-03-12

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Une journée d’ateliers gratuits autour de la rénovation énergétique et des économies d’énergie. Relai du dispositif de rénovation énergétique Mon Projet Rénov mis en place par Nantes Métropole, le forum Énergie et Habitat est organisé par l’Espace Conseil France Rénov’ avec le soutien des communes de Vertou et de Saint-Sébastien-sur-Loire. À cette occasion, les conseillers France Rénov’ seront présents toute la journée pour transmettre leurs conseils sur l’énergie dans l’habitat et vous apporter conseils gratuits, neutres et indépendants. Des artisans professionnels locaux seront là pour répondre à vos questions et pour délivrer des conseils techniques dans un cadre neutre, excluant toute démarche commerciale. Salle Sèvre et Maine adresse1} Centre-bourg Est Vertou 44120

