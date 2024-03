Forum Energie Avenue du Midi Agen, vendredi 22 mars 2024.

Forum Energie Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Pour répondre à vos questions et rencontrer l’ensemble des partenaires et apporteurs de solutions, ne manquez pas la seconde édition du Forum Energie dédié à la décarbonation.

Transition énergétique, décarbonation… Quels sont les enjeux ?.

Comment mettre en place concrètement les obligations ?.

Quelles sont les aides et les solutions pour les entreprises et les collectivités ?.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 08:30:00

fin : 2024-03-22 17:00:00

Avenue du Midi Agen Agora (Centre des congrès)

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Forum Energie Agen a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Destination Agen