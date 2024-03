Forum Emplois & Alternance 2024 Troyes, mercredi 27 mars 2024.

Vous êtes à la recherche…

… d’un emploi ?

… d’un job d’été ?

… d’une formation ?

… d’une alternance ?



Troyes Champagne Métropole accueille plus de 190 recruteurs, entreprises et organisations des secteurs de l’industrie, des services, de l’hôtellerie-restauration, du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, des collectivités territoriales…



Profitez des ateliers

• Ma recherche d’emploi

• Évaluez votre avenir professionnel

• Solutions mobilités

• Conseil en image

• Simulation d’entretien d’embauche

• Valoriser ses compétences professionnelles



Organisé par Troyes Champagne Métropole, en collaboration avec Pôle emploi et la Mission Locale de Troyes et avec le soutien de la région Grand Est, cet événement réunit, entreprises, acteurs locaux de l’emploi et de la formation et de l’insertion professionnelle. Tourisme, hôtellerie-restauration, animation, BTP, commerce, logistique… durant deux après-­midi, il sera possible de rencontrer des recruteurs, de déposer des candidatures et de découvrir des métiers.



Seront présents également, les nouveaux acteurs du Parc du Grand Troyes, le Groupe Clarins et la Maison Jean Rousseau, qui cherchent à compléter leurs futures équipes avec des profils variés.

En complément, ateliers CV, conseil en image, simulation d’entretien, rencontres avec les professionnels de l’emploi… seront accessibles gratuitement pour favoriser les chances de trouver un emploi ou une formation en alternance. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-28 18:30:00

Le Cube

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Forum Emplois & Alternance 2024 Troyes a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne