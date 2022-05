Forum emploi saisonnier Hendaye – Pôle emploi Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Forum emploi saisonnier Hendaye – Pôle emploi Hendaye, 8 juin 2022, Hendaye. Forum emploi saisonnier Hendaye – Pôle emploi Halles de Gaztelu – Salle d’exposition Allée de Gaztelu Zahar Hendaye

2022-06-08 – 2022-06-08 Halles de Gaztelu – Salle d’exposition Allée de Gaztelu Zahar

Un forum de l'emploi est dédié aux emplois saisonnier et / ou de la restauration, services, ventes… Pour permettre aux employeurs et demandeurs d'emploi de se rencontrer.

+33 6 46 35 69 53

Halles de Gaztelu - Salle d'exposition Allée de Gaztelu Zahar

