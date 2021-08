Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Forum emploi « Métiers de l’animation » L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

L’Aria, le lundi 30 août à 09:00

La Ville de Cornebarrieu organise un forum de l’emploi afin de recruter 10 à 15 postes d’animateurs périscolaire et extrascolaire pour l’année 2021-2022. En partenariat avec Pôle emploi, la Mission Locale et Cap Emploi. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T17:00:00

