Forum emploi Magdala Lille, jeudi 11 avril 2024.

Forum emploi Préparation, accompagnement, offres d’emploi, formations ! 11 et 12 avril Magdala

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

L’association Magdala vous invite à participer au Forum Emploi organisé par son parcours Pro. Il se déroulera en deux matinées : les jeudi 11 (acteurs d’accompagnement et de préparation à l’emploi) et vendredi 12 avril (employeurs et organismes de formation).

Pensez à prendre votre CV !

Magdala 3 rue de Colmar 59000 Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « parcoursmagdala@magdala.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0757403237 »}]