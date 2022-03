Forum Emploi Formation Parc des Expositions Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Vous cherchez un job ou une formation ? Ne manquez pas le Forum Emploi Formation à Lisieux, le mercredi 23 mars ! Une journée entière dédiée à la découverte des métiers et aux rencontres avec les entreprises ou organismes de formation. Ce sont près de 120 partenaires et 2000 offres d’emploi à découvrir ! **Parc des Expositions, de 9h30 à 16h30. Et pensez à venir avec votre CV !** **Entrée libre et navettes gratuites toute la journée.**

Entrée gratuite

