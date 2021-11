Saint-Denis-en-Val Espace Pierre Lanson Loiret, Saint-Denis-en-Val Forum emploi et handicap Espace Pierre Lanson Saint-Denis-en-Val Catégories d’évènement: Loiret

Offres d’emploi, développement personnel, apprentissage, professionnalisation, informations aux entreprises…

Entrée libre avec Pass sanitaire

Espace Pierre Lanson rue de Bourgneuf 45560 SAINT DENIS EN VAL Saint-Denis-en-Val Loiret

