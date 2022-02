Forum Emploi et formation Agroalimentaire et Agriculture Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Forum Emploi et formation Agroalimentaire et Agriculture Saint-Maixent-l'École, 22 mars 2022

2022-03-22 13:30:00 – 2022-03-22 17:30:00

Ouvert à toutes et à tous, ce forum a pour objectif de montrer la diversité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il offre la possibilité de rencontrer des centres de formations, des partenaires de l'emploi et des entreprises installées sur le Haut Val de Sèvre. Entrée gratuite

