Forum Emploi de l'Albret – Nérac

Salle des fêtes, le mardi 5 avril à 09:00

### Forum « Emploi de l’Abret » de Nérac se tiendra à Lavardac le mardi 5 avril 2022 Cet événement, dédié à tous, a pour vocation de trouver un job pour la saison estivale 2022 sur le territoire de l’Albret. L’espace emploi de la MSaP donne l’occasion de rencontrer en direct et en un même lieu un grand nombre d’employeurs dans différents secteurs d’activité : Tourisme, animation, agriculture, services à la personne, etc.

Lavardac

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T13:00:00

