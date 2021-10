FORUM EMPLOI : 40 ENTREPRISES RECRUTENT AU GROUPAMA STADIUM Groupama Stadium, 12 octobre 2021, Lyon.

FORUM EMPLOI : 40 ENTREPRISES RECRUTENT AU GROUPAMA STADIUM

Groupama Stadium, le mardi 12 octobre à 13:30

La Cité des Entreprises Pour l’Emploi (CEPE) et Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes organisent avec leurs partenaires un forum emploi avec de nombreuses opportunités de recrutement au Groupama Stadium le mardi 12 octobre 2021 à partir de 13h30. Après un forum emploi dédié aux métiers du Groupama Stadium en juillet dernier qui a réuni plus de 600 personnes, le stade de l’Olympique Lyonnais va cette fois-ci accueillir 40 entreprises de différents secteurs implantées dans la Métropole de Lyon qui proposent de nombreuses opportunités de recrutements. Transport de marchandises, logistique, métiers du Groupama Stadium, Armée de l’Air, Marine Nationale et plusieurs autres entreprises du territoire et de différents secteurs seront présentes au Groupama Stadium le mardi 12 octobre 2021 à partir de 13h30 pour rencontrer les candidats de la métropole lyonnais. Pour découvrir toutes les offres à pourvoir, rendez-vous sur pole-emploi.fr avec le mot-clé « FORUMGS ». Pour rappel, l’accès au Groupama Stadium ne pourra se faire que présentation d’un pass sanitaire valide pour toute personne âgée de plus de 12 ans.

