Forum emploi 2023 29 Rue Gouyon Matignon COSEC Dinard Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Créé en 2016, le forum de l’emploi revient pour sa 8ème édition qui sera organisée au COSEC de Dinard, le samedi 25 mars 2023. Forum gratuit.

Inscription possible pour le exposants jusqu’au 31 janvier 2023 > https://www.cote-emeraude.fr/forum-emploi-2023/ COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard

