Promenade urbaine et paysagère au long du Magnan
Samedi 14 octobre, 11h00
Forum d'Urbanisme et d'Architecture
Nice

Jean-Agapit PAQUETEAU, paysagiste (Nice)

Véronique THUIN-CHAUDRON, historienne (Nice)

Par son exposition « Villes vivantes », le Forum réinterroge le rapport organique de Nice à l’eau qui l’environne, notamment à ses trois fleuves. Si l’on pense spontanément au Var et au Paillon, véritables artères structurantes de la forme urbaine et des activités humaines, le Magnan est le grand oublié. Il demeure un grand invisible, non seulement car il est canalisé, mais aussi car il peuple moins les récits de Nice. Une promenade paysagère comblera ce manque, effectuée à deux voix entre lecture du paysage et mise en écho avec l’histoire urbaine contemporaine de Nice. > prévoir des chaussures adaptées à la marche

> le point de rendez-vous et les indications pour l’utilisation des transports en commun seront communiqués aux inscrits

Forum d'Urbanisme et d'Architecture
Abattoirs / Chantier Sang Neuf — 89, route de Turin
Nice 06000

Alpes-Maritimes, Nice

