Forum du tourisme et des loisirs du Coeur du Bassin d’Arcachon Marcheprime, samedi 6 avril 2024.

Cette année, le lancement de la saison estivale au Coeur du Bassin d’Arcachon s’installe à Marcheprime, le samedi 6 avril. C’est dans le Parc de l’église que l’Office de tourisme organise son Forum du Tourisme et des Loisirs 2024.

16h-20h ouverture au public

17h discours des élus et conférence presse

18h30 déambulations et animations

19h-20h concert

Au programme Ferme pédagogique, balades à poney, concert, bandas, marché des créateurs locaux,exposition de photos, bulle à rêve…

Tous les prestataires activités et loisirs seront présents, afin de faire connaître la richesse du territoire activités nautiques, activités de plein air, vélo, visites et patrimoine, sans oublier les hébergeurs touristiques.

Ce forum vous permettra de connaître les activités qui s’offrent à vous cet été.

Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00

Parc de l’Eglise

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

