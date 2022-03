Forum du tourisme et des loisirs du Coeur du Bassin d’Arcachon Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton Gironde EUR Venez à la rencontre des acteurs de loisirs du Cœur du Bassin d’Arcachon à l’occasion de la première édition du forum du tourisme et des loisirs!

Dans une ambiance musicale assurée par les jazzmen du groupe New Orleans “Les Tontons Swinguers” , les exposants vous feront découvrir les dernières nouveautés en matière d’activités de loisirs sur notre territoire!

