[Ateliers] Parents-Enfants Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Mortain-Bocage [Ateliers] Parents-Enfants Forum du Mortainais Mortain-Bocage, 23 octobre 2023, Mortain-Bocage. [Ateliers] Parents-Enfants 23 octobre – 3 novembre Forum du Mortainais INSCRIPTION OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles. Les lieux varient en fonction de l’activité. BRICOLAGE « AUTOUR DE L’AUTOMNE » ET TEMPS JEUX LIBRES : Ludothèque Le Miljeux de Mortain-Bocage LUNDI 23 OCTOBRE À 14H Jusqu’à 8 ans. Gratuit.

ATELIER MODELAGE : Musée de la céramique de Ger MARDI 24 OCTOBRE À 10H30 (tarif selon le quotient familial).

ATELIER PÂTISSERIE « AUTOUR DE LA CHÂTAIGNE » : Forum du Mortainais MARDI 24 OCTOBRE À 14H (tarif selon le quotient familial).

DESSOUS DE PLAT PUZZLE GÉOMÉTRIQUE À PEINDRE : Restaurant scolaire à Sourdeval MARDI 31 OCTOBRE À 14H (tarif selon le quotient familial).

TABLEAU À SABLER : Médiathèque du Teilleul VENDREDI 3 NOVEMBRE À 14H30 (tarif selon le quotient familial). Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage 50140 Mortain Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 08 98 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.forum-mortainais@msm-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00 © Freepik Détails Catégories d’Évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Forum du Mortainais Adresse 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Ville Mortain-Bocage Departement Manche Lieu Ville Forum du Mortainais Mortain-Bocage latitude longitude 48.645531;-0.941645

Forum du Mortainais Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage/