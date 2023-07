[Ateliers] Parents-Enfants Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Mortain-Bocage [Ateliers] Parents-Enfants Forum du Mortainais Mortain-Bocage, 1 août 2023, Mortain-Bocage. [Ateliers] Parents-Enfants 1 – 31 août Forum du Mortainais INSCRIPTION OBLIGATOIRE À PARTIR DU MERCREDI 5 JUILLET dans la limite des places disponibles. *Tarif selon le quotient familial. Présentation de l’attestation avec quotien familial, obligatoire pour l’inscription. Les lieux varient en fonction de l’activité.

Mardi 1er août à 14h | Écoferme de Chambesne à Savigny-le-Vieux : ATELIER MOMENT AVEC LE CHEVAL

Vendredi 4 août à 14h | Moulin de la Sée à Brouains : ATELIER PETITES BÊTES

Mardi 8 août à 14h | Salle de la Sélune à Barenton : ATELIER COUTURE : CRÉATION D’UN TOTE BAG

Jeudi 10 août à 14h30 | Musée de la céramique, centre de création à Ger : ATELIER MODELAGE

Vendredi 11 août à 14h | Forum du Mortainais : ATELIER PÂTISSERIE

Jeudi 17 août à 14h | Forum du Mortainais : ATELIER COUTURE : CRÉATION D’UNE TROUSSE FAÇON POCHETTE

Mardi 22 août à 10h30 | Forum du Mortainais : ATELIER CUISINE (PRÉPARATION + REPAS PARTAGÉ)

Vendredi 25 août à 10h | Accueils de loisirs à Sourdeval : DÉCORATION D’UNE GUIRLANDE MANDALA

Mardi 29 août à 14h | La Fosse Arthour à Saint-Georges-de-Rouelley : BALADE TES ÉMOTIONS (matériel à apporter)

Mercredi 30 août à 10h | Médiathèque du Teilleul : STRING ART

Jeudi 31 août à 10h | Forum du Mortainais : VIENS CRÉER TA MUSIQUE Atelier avec l’espace public numérique Gratuit Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage 50140 Mortain Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 08 98 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.forum-mortainais@msm-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T14:00:00+02:00 – 2023-08-01T15:00:00+02:00

