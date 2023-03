[Atelier] Estime de soi Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Mortain-Bocage

[Atelier] Estime de soi Forum du Mortainais, 4 avril 2023, Mortain-Bocage. [Atelier] Estime de soi Mardi 4 avril, 20h00 Forum du Mortainais Sur inscription. Limité à 15 personnes. Une soirée pour se faire du bien et prendre soin de soi en réfléchissant aux normes de beauté pour les relativiser. « Ventre plat, courbes générereuses, pas un poil, pas une ride… Il faut souffir pour être belle ! Vraiment ? Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage 50140 Mortain Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 60 31 32 »}, {« type »: « email », « value »: « stephanie.claudin@msm-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:00:00+02:00 – 2023-04-04T21:00:00+02:00

2023-04-04T20:00:00+02:00 – 2023-04-04T21:00:00+02:00 © Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Forum du Mortainais Adresse 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Ville Mortain-Bocage Departement Manche Lieu Ville Forum du Mortainais Mortain-Bocage

Forum du Mortainais Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage/

[Atelier] Estime de soi Forum du Mortainais 2023-04-04 was last modified: by [Atelier] Estime de soi Forum du Mortainais Forum du Mortainais 4 avril 2023 Forum du Mortainais Mortain-Bocage Mortain-Bocage

Mortain-Bocage Manche