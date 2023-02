[Exposition] Multi artistes amateurs Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

[Exposition] Multi artistes amateurs Forum du Mortainais, 2 mars 2023, Mortain-Bocage. [Exposition] Multi artistes amateurs 2 mars – 13 avril Forum du Mortainais Les artistes : Sébastien Lebreton, Chantal Maillard, Yvan Surville et Denis Lamblin Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie Exposition du 2 mars au 13 avril.

Vernissage le jeudi 2 mars à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:00:00+01:00

2023-04-13T17:00:00+02:00 ©Denis Lamblin

