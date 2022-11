[Parentalité] Café des parents Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

[Parentalité] Café des parents Forum du Mortainais, 25 novembre 2022, Mortain-Bocage. [Parentalité] Café des parents Vendredi 25 novembre, 20h00 Forum du Mortainais

Entrée gratuite et sur inscription obligatoire.

Tensions, disputes et conflits dans la famille, quelles solutions ? Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie Temps convivial pour échanger entre parents.

Animé par Aurélie FEIGE (ADSEAM), médiatrice familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-25T21:30:00+01:00 © Freepik

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Forum du Mortainais Adresse 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain Ville Mortain-Bocage lieuville Forum du Mortainais Mortain-Bocage Departement Manche

Forum du Mortainais Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage/

[Parentalité] Café des parents Forum du Mortainais 2022-11-25 was last modified: by [Parentalité] Café des parents Forum du Mortainais Forum du Mortainais 25 novembre 2022 Forum du Mortainais Mortain-Bocage Mortain-Bocage

Mortain-Bocage Manche