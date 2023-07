Atelier cuisine & nutrition Forum du Mortainais Mortain Catégories d’Évènement: Manche

Mortain Atelier cuisine & nutrition Forum du Mortainais Mortain, 15 septembre 2023, Mortain. Atelier cuisine & nutrition Vendredi 15 septembre, 14h00 Forum du Mortainais SEANCES GRATUITES UNIQUEMENT SUR INSRIPTION (Places limitées) L’alimentation est un besoin essentiel pour le bon fonctionnement du corps mais c’est également un des grands plaisirs de la vie. Une diététicienne animera cet atelier et répondra à toutes vos questions sur le bien manger, l’équilibre des repas etc… et vous fera découvrir des recettes faciles à reproduire chez vous. Tout ce qui sera préparé pourra être ramené par les participants, il faudra donc que chacun apporte ses propres contenants. Pour les Aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant les séances en nous contactant au moins 8 jours à l’avance. Forum du Mortainais 24 Rue du Rocher 50140 Mortain Mortain 50140 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 68 21 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Forum du Mortainais Adresse 24 Rue du Rocher 50140 Mortain Ville Mortain

