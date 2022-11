Conférence sur les troubles du spectre autistique Forum du Mortainais Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

Conférence sur les troubles du spectre autistique Forum du Mortainais, 1 décembre 2022, Mortain. Conférence sur les troubles du spectre autistique Jeudi 1 décembre, 20h00 Forum du Mortainais

GRATUIT INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Temps d’échange organisé en partenariat avec l’association Amstramgram. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Forum du Mortainais 24 Rue du Rocher 50140 Mortain Mortain 50140 Manche Normandie Vous êtes parents d’enfants TSA, grands-Parents, membres de l’entourage, professionnels… Vous vous posez des questions sur les signes d’un trouble du spectre de l’autisme, la différence entre TSA et Autisme, comment un enfant est diagnostiqué TSA, comment réagir en différentes circonstances ? Vous avez envie de partager votre expérience. Cette soirée est prévue pour cela. Le docteur Varoona Bizaoui, généticienne en neurodéveloppement au CMPEA d’Avranches sera présente pour vous présenter les troubles du spectre de l’Autisme et échanger avec vous. Pour les parents dans l’impossibilité de faire garder leurs enfants, contactez-nous au 02.33.68.21.35 afin que nous envisagions une solution de prise en charge ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:00:00+01:00

2022-12-01T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Forum du Mortainais Adresse 24 Rue du Rocher 50140 Mortain Ville Mortain lieuville Forum du Mortainais Mortain Departement Manche

Forum du Mortainais Mortain Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain/

Conférence sur les troubles du spectre autistique Forum du Mortainais 2022-12-01 was last modified: by Conférence sur les troubles du spectre autistique Forum du Mortainais Forum du Mortainais 1 décembre 2022 Forum du Mortainais Mortain Mortain

Mortain Manche