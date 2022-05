Forum du Livre 2022 Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Louis

Forum du Livre 2022 Saint-Louis, 13 mai 2022, Saint-Louis. Forum du Livre 2022 Saint-Louis

2022-05-13 – 2022-05-13

Saint-Louis Haut-Rhin Le Forum du Livre est l’un des plus importants événements littéraires du Grand Est. Pendant trois jours, il accueille chaque année plus de 200 auteurs. Outre les séances de dédicaces, une programmation diversifiée est proposée au public : conférences, rencontres, débats, lectures, projections de films, expositions, animations pour la jeunesse. Trois prix littéraires y sont décernés : le Prix des Romancières, le Prix du Lys et le Prix Jeunesse de la bande dessinée. Au fil des années, des membres de l’Académie française, des lauréats du Prix Goncourt et des personnalités du monde de l’édition se sont succédé à Saint-Louis comme Simone Veil, Jean d’Ormesson, Didier van Cauwelaert, Jean Christophe Rufin, Tomi Ungerer, Claude Durand, Éric-Emmanuel Schmitt ou encore Marc Levy. Le Forum du Livre est l’un des plus importants événements littéraires du Grand Est. Pendant trois jours, il accueille chaque année plus de 200 auteurs. Outre les séances de dédicaces, une programmation diversifiée est proposée au public : conférences, rencontres, débats, lectures, projections de films, expositions, animations pour la jeunesse. Le Forum du Livre est l’un des plus importants événements littéraires du Grand Est. Pendant trois jours, il accueille chaque année plus de 200 auteurs. Outre les séances de dédicaces, une programmation diversifiée est proposée au public : conférences, rencontres, débats, lectures, projections de films, expositions, animations pour la jeunesse. Trois prix littéraires y sont décernés : le Prix des Romancières, le Prix du Lys et le Prix Jeunesse de la bande dessinée. Au fil des années, des membres de l’Académie française, des lauréats du Prix Goncourt et des personnalités du monde de l’édition se sont succédé à Saint-Louis comme Simone Veil, Jean d’Ormesson, Didier van Cauwelaert, Jean Christophe Rufin, Tomi Ungerer, Claude Durand, Éric-Emmanuel Schmitt ou encore Marc Levy. Saint-Louis

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Louis Autres Lieu Saint-Louis Adresse Ville Saint-Louis lieuville Saint-Louis Departement Haut-Rhin

Forum du Livre 2022 Saint-Louis 2022-05-13 was last modified: by Forum du Livre 2022 Saint-Louis Saint-Louis 13 mai 2022 Haut-Rhin Saint Louis

Saint-Louis Haut-Rhin