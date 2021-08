Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris Forum du jeu vidéo : de la nature aux mondes virtuels BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Forum du jeu vidéo : de la nature aux mondes virtuels BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou), 25 septembre 2021, Paris.

de 14h à 18h

gratuit

Un après-midi de rencontres autour de la nature dans les jeux vidéo Artificiel par essence, le jeu vidéo n’en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l’homme poursuit ainsi le dialogue le plus essentiel de sa condition. À l’heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d’information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels. avec Eric Chahi, Cédric Babouche, Vincent Berry, Vincent Péquignot… (programme détaillé à venir) Informations sur le site de la Bpi. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Conférence / Débat BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

