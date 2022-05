Forum du développement durable Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie Seine-Maritime Nous vous attendons nombreux le mercredi 8 juin prochain à la salle des fêtes de Val-de-Scie.

Le thème de cette nouvelle édition est « La surconsommation ».

De nombreux ateliers vous attendent : l’évolution de l’agriculture au fil des siècles, la découverte des fruits et légumes locaux et de saison, le gaspillage alimentaire, le cycle des déchets, …

Mais aussi des temps fort :

– à 10h30 : Atelier cuisine recette salée ou Atelier fabrication d’une lessive

– à 14h30 : Atelier cuisine recette dessert ou Atelier fabrication d’un dentifrice

– à 17h00 : Atelier cuisine recette goûter ou Atelier fabrication d’un kit sel de relaxation pour le bain Entrée libre et gratuite Pour participer aux ateliers, il est nécessaire de vous inscrire.

Pour permettre à un maximum de personnes de participer, seulement deux personnes par foyer sont autorisées à s’inscrire.

Pour cela, appelez le 02 35 85 46 69

